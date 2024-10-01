Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота20 мм
- Диаметр90 мм
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Сотейник, сталь нержавеющая, 3,8 л, 21,5 см, металлическая
Штопор «Пробар» с рычагами сталь нержавеющий, серебристый
Тарелка «Пунто Бьянка», диаметр 265мм
Линейка барная «Баллантайнс Файнест» 12 лет
Диспенсер для капсул бук, деревянный
Совок для льда, перфорированный, сталь нержавеющая, серебристый
Мисосупница пластик, черная
Набор мерных ложек
Джиггер «Пробар Премиум Пьюр» 25/50 мл, сталь нержавеющая, серебристый
Мусат, сталь, полипропилен, 250мм
Стрейнер «Пробар», сталь нержавеющая, серебристый
Сито барное «Силен» сталь нержавеющая, серебристый
Стрейнер, сталь нержавеющая, серебряный
Сито барное, сталь нержавеющая, серебристый
Стрейнер «Пробар», стальной
Стрейнер «Венус», сталь нержавеющая, серебристый
Стрейнер для джулепа «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый
Стрейнер «Венус», сталь нержавеющая
Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр» с ушками, сталь нержавеющая, серебристый
Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр» с ушками, сталь нержавеющая