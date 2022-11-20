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Комплект столовый 4, лен/ кирпичный - фото 1Комплект столовый 4, лен/ кирпичный - фото 2Комплект столовый 4, лен/ кирпичный - фото 3Комплект столовый 4, лен/ кирпичный - фото 4Комплект столовый 4, лен/ кирпичный - фото 5

Комплект столовый 4, лен/ кирпичный

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Комплект столовый 5, лен

Характеристики товара

Описание

Состав комплекта:

  • Скатерть d2 2890
  • Дорожка 04*1,4 890
  • Салфетка со шнурков 330
  • Чехол лен 1490
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Основные характеристики

  • Материаллен
  • Цветбежевый, красный

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