Характеристики товара
Описание
Состав комплекта:
- Скатерть d2 2890
- Дорожка 04*1,4 890
- Салфетка со шнурков 330
- Чехол лен 1490
Основные характеристики
- Материаллен
- Цветбежевый, красный
Состав комплекта:
Столовая группа на 6 персон, синяя
Столовая группа на 2 персоны
Столовая группа
Столовая группа 01
Столовая группа 02
Столовая группа 03
Столовая группа 04
Столовая группа 05
Столовая группа 06
Столовая группа 07
Столовая группа 08
Столовая группа 09
Столовая группа 10
Столовая группа 11
Столовая группа 12
Столовая группа 13
Столовая группа 14
Столовая группа 15
Столовая группа 16
Столовая группа 17