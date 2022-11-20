Характеристики товара
Описание
Состав комплекта:
- Скатерть 1,4*1,4 лён натуральный
- Дорожка 0,4*1,3 лён
- Салфетка 45*45 лён натуральный
- Чехол на стул 106 лён
Основные характеристики
- Материаллен
- Цветбежевый
Состав комплекта:
Столовая группа на 6 персон, синяя
Столовая группа на 2 персоны
Столовая группа
Столовая группа 01
Столовая группа 02
Столовая группа 03
Столовая группа 04
Столовая группа 05
Столовая группа 06
Столовая группа 07
Столовая группа 08
Столовая группа 09
Столовая группа 10
Столовая группа 11
Столовая группа 12
Столовая группа 13
Столовая группа 14
Столовая группа 15
Столовая группа 16
Столовая группа 17