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Комплект столовый 7, лен - фото 1Комплект столовый 7, лен - фото 2

Комплект столовый 7, лен

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Характеристики товара

Описание

Состав комплекта:

  • Скатерть 1,4*1,4 лён натуральный
  • Дорожка 0,4*1,3 лён
  • Салфетка 45*45 лён натуральный
  • Чехол на стул 106 лён
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Основные характеристики

  • Материаллен
  • Цветбежевый

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