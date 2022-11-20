Характеристики товара
Описание
Состав комплекта:
- Скатерть 1,4*1,4 лен натуральный
- Наперон d110 лен цветы
- Салфетка 45*45 лен натуральный
- Чехол лен натуральный
Основные характеристики
- Материаллен
- Цветбежевый
Состав комплекта:
Столовая группа на 6 персон, синяя
Столовая группа на 2 персоны
Столовая группа
Столовая группа 01
Столовая группа 02
Столовая группа 03
Столовая группа 04
Столовая группа 05
Столовая группа 06
Столовая группа 07
Столовая группа 08
Столовая группа 09
Столовая группа 10
Столовая группа 11
Столовая группа 12
Столовая группа 13
Столовая группа 14
Столовая группа 15
Столовая группа 16
Столовая группа 17