Характеристики товара
Описание
Состав комплекта:
- Скатерть лён d2 м 2890
- Дорожка 0,4*1,4 690
- Салфетка бахрома со шнурком 45*45 320
- Чехол на стул 1490
Основные характеристики
- Материаллен
- Цветбежевый, зеленый
Состав комплекта:
Столовая группа на 6 персон, синяя
Столовая группа на 2 персоны
Столовая группа
Столовая группа 01
Столовая группа 02
Столовая группа 03
Столовая группа 04
Столовая группа 05
Столовая группа 06
Столовая группа 07
Столовая группа 08
Столовая группа 09
Столовая группа 10
Столовая группа 11
Столовая группа 12
Столовая группа 13
Столовая группа 14
Столовая группа 15
Столовая группа 16
Столовая группа 17