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Комплект столовый 3, лен/ весенний зеленый - фото 1Комплект столовый 3, лен/ весенний зеленый - фото 2Комплект столовый 3, лен/ весенний зеленый - фото 3Комплект столовый 3, лен/ весенний зеленый - фото 4Комплект столовый 3, лен/ весенний зеленый - фото 5Комплект столовый 3, лен/ весенний зеленый - фото 6

Комплект столовый 3, лен/ весенний зеленый

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Состав комплекта:

  • Скатерть лён d2 м 2890
  • Дорожка 0,4*1,4 690
  • Салфетка бахрома со шнурком 45*45 320
  • Чехол на стул 1490
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Основные характеристики

  • Материаллен
  • Цветбежевый, зеленый

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