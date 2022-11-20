Характеристики товара
Описание
Состав комплекта:
- Скатерть лен натуральный 1,4*1,4
- Дорожка лен гранат
- Салфетка 45*45 габардин
- Чехол универсальный на завязках с декором
Основные характеристики
- Материаллен
- Цветбежевый, красный
Состав комплекта:
Столовая группа на 6 персон, синяя
Столовая группа на 2 персоны
Столовая группа
Столовая группа 01
Столовая группа 02
Столовая группа 03
Столовая группа 04
Столовая группа 05
Столовая группа 06
Столовая группа 07
Столовая группа 08
Столовая группа 09
Столовая группа 10
Столовая группа 11
Столовая группа 12
Столовая группа 13
Столовая группа 14
Столовая группа 15
Столовая группа 16
Столовая группа 17