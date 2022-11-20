Характеристики товара
Описание
Состав комплекта:
- Скатерть 1,4*1,4 лен натуральный
- Дорожка 0,3*1,4 лен натуральный
- Салфетка 45*45 лен натуральный
Основные характеристики
- Материаллен
- Цветбежевый
Состав комплекта:
Столовая группа на 6 персон, синяя
Столовая группа на 2 персоны
Столовая группа
Столовая группа 01
Столовая группа 02
Столовая группа 03
Столовая группа 04
Столовая группа 05
Столовая группа 06
Столовая группа 07
Столовая группа 08
Столовая группа 09
Столовая группа 10
Столовая группа 11
Столовая группа 12
Столовая группа 13
Столовая группа 14
Столовая группа 15
Столовая группа 16
Столовая группа 17