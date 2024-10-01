В наличии

В наличии

Крышка для гастроемкости GN 1/6, сталь нержавеющая

В наличии

В наличии

Крышка для гастроемкости GN 1/3, сталь нержавеющая

В наличии 400 шт.

В наличии 400 шт.

Крышка для гастроемкости GN 1/9, сталь нержавеющая

В наличии 480 шт.

В наличии 480 шт.

Крышка для гастроемкости GN 1/2, сталь нержавеющая

В наличии 2004 шт.

В наличии 2004 шт.

Крышка для гастроемкости GN 1/6, полипропилен

В наличии

В наличии

Крышка для гастроемкости GN 1/4, сталь нержавеющая

В наличии 69 шт.

В наличии 69 шт.

Крышка для гастроемкости GN 1/1, полипропилен

В наличии 483 шт.

В наличии 483 шт.

Крышка для гастроемкости GN 1/2, полипропилен

В наличии 384 шт.

В наличии 384 шт.

Крышка для гастроемкости с ручкой GN 1/3, поликарбонат

В наличии

В наличии

Крышка для гастроемкости GN 1/1, сталь нержавеющая

В наличии 875 шт.

В наличии 875 шт.

Крышка для гастроемкости GN 1/3, полипропилен

210 ₽

Крышка для гастроемкости с вырезом для ложки GN 1/9, сталь нержавеющая

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