Крышка для гастроемкости GN 1/6, сталь нержавеющая
Крышка для гастроемкости GN 1/3, сталь нержавеющая
Крышка для гастроемкости GN 1/9, сталь нержавеющая
Крышка для гастроемкости GN 1/2, сталь нержавеющая
Крышка для гастроемкости GN 1/6, полипропилен
Крышка для гастроемкости GN 1/4, сталь нержавеющая
Крышка для гастроемкости GN 1/1, полипропилен
Крышка для гастроемкости GN 1/2, полипропилен
Крышка для гастроемкости с ручкой GN 1/3, поликарбонат
Крышка для гастроемкости GN 1/1, сталь нержавеющая
Крышка для гастроемкости GN 1/3, полипропилен
Крышка для гастроемкости с вырезом для ложки GN 1/9, сталь нержавеющая
Крышка для гастроемкости с ручками GN 1/2, поликарбонат
Крышка для гастроемкости GN 1/1, поликарбонат
Крышка для гастроемкости GN 1/9, полипропилен
Крышка для гастроемкости с ручкой GN 1/6, поликарбонат
Крышка для гастроемкости GN 1/1, полиэтилен
Крышка для гастроемкости с ручкой GN 1/4, поликарбонат