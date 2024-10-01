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Крышка для гастроемкости GN 1/6, полипропилен - фото 1

Крышка для гастроемкости GN 1/6, полипропилен

Артикул: CH-058-009
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина176 мм
  • Глубина162 мм
  • Высота30 мм
  • Вес0.092 кг
  • Материалполипропилен
  • Цветбелый

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