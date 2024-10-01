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Крышка для гастроемкости GN 1/1, полиэтилен - фото 1

Крышка для гастроемкости GN 1/1, полиэтилен

Артикул: CH-058-029
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина325 мм
  • Вес0.405 кг
  • Материалполиэтилен
  • Цветбелый

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