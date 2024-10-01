Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина340 мм
- Высота30 мм
- Вес1 кг
- Материалнержавеющая сталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Тарелка «Эволюшнс Уайт», диаметр 190мм
Гастроемкость 1/2, пластик, 5.5л
Блюдце «Млечный путь»
Гастроемкость 1/2, пластиковая, 3,4л
Салатник «Эрбосо Реативо» фарфор 0,6 л, бирюзовый, бежевый
Гастроемкость 1/9, сталь нержавеющая 1л
Мешалки для коктейлей «Афродита» полистирол, разноцветные
Гастроемкость 1/1 с перфорацией, сталь нержавеющая
Тарелка для пасты «Фламенко»
Гастроемкость 1/4, пластик, 2.7л
Крышка для гастроемкости GN 1/6, сталь нержавеющая
Крышка для гастроемкости GN 1/2, сталь нержавеющая
Крышка для гастроемкости GN 1/2, полипропилен
Крышка для гастроемкости с вырезом для ложки GN 1/9, сталь нержавеющая
Крышка для гастроемкости с ручками GN 1/2, поликарбонат
Крышка для гастроемкости GN 1/1, поликарбонат
Крышка для гастроемкости GN 1/9, полипропилен
Крышка для гастроемкости с ручкой GN 1/6, поликарбонат
Крышка для гастроемкости GN 1/1, полиэтилен
Крышка для гастроемкости с ручкой GN 1/4, поликарбонат