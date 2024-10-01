Характеристики товара
Описание
Крышка изготовлена из высококачественной пищевой нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и гигиеничность изделия. Крышка имеет размеры 26,5 х 16,2 см. Ручка в центре крышки облегчает ее снятие и транспортировку.
Нержавеющая сталь является оптимальным материалом для производства кухонного оборудования и посуды. Нержавеющая сталь устойчива к коррозии, не вступает в реакции с пищевыми продуктами.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина265 мм
- Глубина162 мм
- Высота30 мм
- Вес0.248 кг
- Материалнержавеющая сталь