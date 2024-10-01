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Крышка для гастроемкости GN 1/4, сталь нержавеющая - фото 1

Крышка для гастроемкости GN 1/4, сталь нержавеющая

Артикул: CH-058-012
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Крышка изготовлена из высококачественной пищевой нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и гигиеничность изделия. Крышка имеет размеры 26,5 х 16,2 см. Ручка в центре крышки облегчает ее снятие и транспортировку.


Нержавеющая сталь является оптимальным материалом для производства кухонного оборудования и посуды. Нержавеющая сталь устойчива к коррозии, не вступает в реакции с пищевыми продуктами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина265 мм
  • Глубина162 мм
  • Высота30 мм
  • Вес0.248 кг
  • Материалнержавеющая сталь

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