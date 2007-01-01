Характеристики товара
Описание
Классический французский стул "Кросс армчер" с подлокотниками выполнен из массива березы, сиденье выполнено из натурального ротанга. Элегантный удобный и прочный стул, который прослужит Вам долгие годы, не требуя специального ухода.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина520 мм
- Высота910 мм
- Материал сиденьяротанг
- Материал каркасадерево, береза
- Цветкоричневый
- По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья с подлокотниками
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки620 мм
- Высота упаковки900 мм
- Глубина упаковки560 мм
- Объём упаковки0.31 м3
- Вес упаковки4.50 кг