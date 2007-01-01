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Стул Кросс с подлокотниками, береза/ темный орех

Артикул: CH-020-975
56 оценок
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Характеристики товара

Описание

Классический французский стул "Кросс армчер" с подлокотниками выполнен из массива березы, сиденье выполнено из натурального ротанга. Элегантный удобный и прочный стул, который прослужит Вам долгие годы, не требуя специального ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота910 мм
  • Материал сиденьяротанг
  • Материал каркасадерево, береза
  • Цветкоричневый
  • По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья с подлокотниками

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки900 мм
  • Глубина упаковки560 мм
  • Объём упаковки0.31 м3
  • Вес упаковки4.50 кг

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