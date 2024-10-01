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Светильник подвесной светодиодный V11109-PL Chester - фото 1Светильник подвесной светодиодный V11109-PL Chester - фото 2

Светильник подвесной светодиодный V11109-PL Chester

Артикул: CH-067-958
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подвесной светодиодный светильник серии Chester в современном стиле. Оригинальный плафон из металла в белом цвете с матовым покрытием. В качестве источника света используется LED-лампа в 12 Вт, позволяет осветить 10 м. Свисающая люстра подходит для любой зоны: гостиной, коридора, зала, бара или уголка отдыха. Высоту подвеса можно отрегулировать при монтаже.Свисающий длинный светильник подходит для натяжных потолков.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1685 мм
  • Материалакрил, алюминий
  • Мощность12 Вт
  • ЦокольLED
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки570 мм
  • Высота упаковки570 мм
  • Глубина упаковки180 мм
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Вес упаковки2.90 кг

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