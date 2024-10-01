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Светильник подвесной V11080-1P Lilly

Артикул: CH-067-748
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина105 мм
  • Глубина105 мм
  • Высота235 мм
  • Мощность40 Вт
  • ЦокольE14

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