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Половник «М18», сталь нержавеющая, 150мл - фото 1

Половник «М18», сталь нержавеющая, 150мл

Артикул: CH-057-816
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина290 мм
  • Диаметр88 мм
  • Вес0.100 кг
  • Объем0.150 л
  • Материалнержавеющая сталь

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