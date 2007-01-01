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Тарелка глубокая «Универсал» - фото 1

Тарелка глубокая «Универсал»

Артикул: CH-062-332
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тарелка «Универсал» – классическая глубокая тарелка из белого фарфора. Входит в коллекцию «Универсал» белорусского производителя Добрушский фарфоровый завод. Тарелка изготовлена из прочного фарфора высшего сорта, отличающегося долговечностью, плотностью, гладкостью и ровным белоснежным цветом.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр205 мм
  • Вес0.410 кг
  • Объем0.7 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке20 шт

Отзывы

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