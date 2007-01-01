Характеристики товара
Описание
Тарелка «Универсал» – классическая глубокая тарелка из белого фарфора. Входит в коллекцию «Универсал» белорусского производителя Добрушский фарфоровый завод. Тарелка изготовлена из прочного фарфора высшего сорта, отличающегося долговечностью, плотностью, гладкостью и ровным белоснежным цветом.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр205 мм
- Вес0.410 кг
- Объем0.7 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке20 шт