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Настоящее фото товара Стул Самба, экокожа Блэк, каркас хром, подлокотники бук венге, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Самба, экокожа Блэк, каркас хром, подлокотники бук венге
11 оценок
2 79073
9 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Самба, экокожа Блэк, каркас хром, подлокотники бук венге - фото 1Стул Самба, экокожа Блэк, каркас хром, подлокотники бук венге - фото 2Стул Самба, экокожа Блэк, каркас хром, подлокотники бук венге - фото 3Стул Самба, экокожа Блэк, каркас хром, подлокотники бук венге - фото 4Видеообзор стула Самба, чёрный, каркас черный - ChiedoCover - видео 5
Фотографии покупателей
Реальное изображение товара 1 Стул Самба, экокожа Блэк, каркас хром, подлокотники бук венге производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Самба, экокожа Блэк, каркас хром, подлокотники бук венге производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Самба, экокожа Блэк, каркас хром, подлокотники бук венге производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Самба, экокожа Блэк, каркас хром, подлокотники бук венге производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Самба, экокожа Блэк, каркас хром, подлокотники бук венге производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Самба, экокожа Блэк, каркас хром, подлокотники бук венге производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Стул Самба, экокожа Блэк, каркас хром, подлокотники бук венге

Артикул: CH-067-976
11 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина620 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильный стул с металлическим каркасом, который станет отличным дополнением вашего офиса. Его каркас выполнен из прочного хрома, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Хромированный финиш придает стулу стильный и элегантный вид. Классический черный цвет легко впишется в любой интерьер, а качественная обивка гарантирует долговечность и комфорт.

Тщательно подобранные пропорции создают эргономичный дизайн, заботящийся о вашем удобстве, а размеры данного стула идеально подойдут для комфортного времяпрепровождения на нем. Стул легко моется и не требует особого ухода.

Особенности:

• Металлический каркас: Прочный и надежный, обеспечивающий долговечность и устойчивость.

• Комфортное сиденье и спинка: Обиты светлой тканью или кожзаменителем, что придает стулу уютный вид и комфорт при сидении.

• Эстетичные подлокотники: Деревянные или похожие на дерево накладки добавляют элемент теплоты и гармонии в общий дизайн.

• Современный стиль: Лаконичные линии и минималистичный подход делают этот стул универсальным решением для различных интерьеров.

Этот стул отлично подойдет как для офисных пространств, так и для проведения мероприятий, создавая атмосферу комфорта и стиля. Сдержанный черный цвет и качественная обивка создают современный и стильный вид. Стул универсален и долговечен, станет прекрасным приобретением на долгие годы. Добавьте его в свой интерьер и насладитесь качеством и современным дизайном!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасасталь
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкаэкокожа
  • Каркасхром

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке5 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки730 мм
  • Глубина упаковки1120 мм
  • Вес упаковки25 кг
  • Объём упаковки0.57 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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