Блюдо для пиццы «Эволюшнс Солюшн»
Тарелка для пиццы «Фут Пати ЧМ»
Блюдо для пиццы «Кунстверк»
Блюдо для пиццы «Кунстверк», диаметр 400мм
Блюдо для пиццы «Крафт Вайт»
Тарелка для пиццы
Тарелка для пиццы «Кунстверк», диаметр 305мм
Блюдо для пиццы «Это»
Блюдо для пиццы «Тина»
Блюдо для пиццы «Чакоул Дэппл»
Блюдо для пиццы «Тина», диаметр 320мм
Блюдо для пиццы «Блю Дэппл»
Блюдо для пиццы «Симплисити»
Блюдо для пиццы «Чинция»
Блюдо для пиццы «Барилла»
Блюдо для пиццы «Браун Дэппл»
Блюдо для пиццы «Чинция», диаметр 320мм
Блюдо для пиццы «Симплисити», диаметр 285мм
Тарелка для пиццы «Лайфстиль»
Тарелка для пиццы «Лайфстиль», песочный
Блюдо для пиццы «Барилла», белый
Тарелка для пиццы «Лайфстиль», терракот
Тарелка для пиццы «Лайфстиль», бирюзовый
Блюдо для пиццы «Чинция», диаметр 290мм
Блюдо для пиццы «Барилла» с рисунком
Блюдо для пиццы «Белая»
Блюдо для пиццы «Акварель»
Блюдо для пиццы «Мезень»
Блюдо для пиццы «Мезень», треугольники