Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота20 мм
- Диаметр270 мм
- Вес0.728 кг
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Молочник «Торино», фарфор 142 мл, белый
Стакан для подачи, с крышкой, 12 шт, стекло, 80 мл, 55 мм
Мельница для соли, перца, керамический механизм, акрил, сталь нержавеющая
Тарелка «Млечный путь бирюза», ширина 320мм
Сахарница «Карат» фарфор
Ведро для картофеля фри «Ведро», металл, 0.6 л
Набор соль/перец+стаканчик для зубочистки на подставке
Тарелка глубокая «Пунто Бьянка», 1.2л
Ложка кофейная, «Снейк», сталь нержавеющая, 1 см, металлическая
Блюдо для подачи, бамбук, фарфор
Блюдо для пиццы «Эволюшнс Солюшн»
Тарелка для пиццы «Кунстверк», диаметр 305мм
Блюдо для пиццы «Это»
Блюдо для пиццы «Чакоул Дэппл»
Блюдо для пиццы «Чинция», диаметр 320мм
Блюдо для пиццы «Симплисити», диаметр 285мм
Тарелка для пиццы «Лайфстиль»
Тарелка для пиццы «Лайфстиль», терракот
Тарелка для пиццы «Лайфстиль», бирюзовый
Блюдо для пиццы «Чинция», диаметр 290мм
Молочник «Торино», фарфор 142 мл, белый
Стакан для подачи, с крышкой, 12 шт, стекло, 80 мл, 55 мм
Мельница для соли, перца, керамический механизм, акрил, сталь нержавеющая
Тарелка «Млечный путь бирюза», ширина 320мм