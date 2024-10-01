Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота25 мм
- Диаметр300 мм
- Вес1.050 кг
- Материалфарфор
- Цветтерракот
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке3 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Молочник «Недда», сталь нержавеющая 350 мл, серебристый
Горшок для запекания, с ручками, «Форно», керамика, 450 мл, 95 мм, белый
Чашка бульонная фарфор, белая
Блюдо для подачи
Тарелка для пасты «Крафт Вайт»
Салатник «Кунстверк» овальный фарфор 0,53 л, белый
Сахарница «Браун Дэппл» фарфор
Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 3,8 л, металлический
Хайбол, 330мл, прозрачный, хрусталь
Емкость для закусок, 6 ячеек, дерево, 21 см
Тарелка для пиццы «Фут Пати ЧМ»
Блюдо для пиццы «Кунстверк»
Блюдо для пиццы «Это»
Блюдо для пиццы «Тина»
Блюдо для пиццы «Симплисити»
Блюдо для пиццы «Чинция»
Тарелка для пиццы «Лайфстиль», песочный
Блюдо для пиццы «Чинция», диаметр 290мм
Блюдо для пиццы «Акварель»
Блюдо для пиццы «Мезень»
Молочник «Недда», сталь нержавеющая 350 мл, серебристый
Горшок для запекания, с ручками, «Форно», керамика, 450 мл, 95 мм, белый
Чашка бульонная фарфор, белая
Блюдо для подачи