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Блюдо для пиццы «Браун Дэппл» - фото 1

Блюдо для пиццы «Браун Дэппл»

Артикул: CH-063-549
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр310 мм
  • Вес1.220 кг
  • Материалфарфор
  • Цветкоричневый, белый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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