Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр310 мм
- Вес1.220 кг
- Материалфарфор
- Цветкоричневый, белый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Молочник «Кантри Стайл», фарфор 100 мл, зеленый
Ящик для подачи из дуба, дерево
Ложка столовая «Кубизм 21»
Блюдо «Флоат Вайт»
Ложка чайная, «Концепт №9», сталь нержавеющая, 13,5 см, золотой, металлический
Блюдо для подачи «Лопата», фарфор
Подставка для специй, коричневая
Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 330 мл
Мельница для перца «Париж» с металлическим механизмом
Блюдо для запекания с ручкой «Серфис» керамика
Блюдо для пиццы «Кунстверк»
Блюдо для пиццы «Кунстверк», диаметр 400мм
Тарелка для пиццы «Кунстверк», диаметр 305мм
Блюдо для пиццы «Тина», диаметр 320мм
Тарелка для пиццы «Лайфстиль»
Тарелка для пиццы «Лайфстиль», песочный
Тарелка для пиццы «Лайфстиль», терракот
Блюдо для пиццы «Чинция», диаметр 290мм
Блюдо для пиццы «Белая»
Блюдо для пиццы «Мезень»