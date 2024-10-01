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Блюдо для пиццы «Кунстверк», диаметр 400мм - фото 1

Блюдо для пиццы «Кунстверк», диаметр 400мм

Артикул: CH-063-507
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота25 мм
  • Диаметр400 мм
  • Вес2.750 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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