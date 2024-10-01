Товар в корзине. Перейти
Блюдо для пиццы «Симплисити», диаметр 285мм - фото 1

Блюдо для пиццы «Симплисити», диаметр 285мм

Артикул: CH-063-554
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Блюдо для пиццы «Чинция», диаметр 320мм
Фотография товара Блюдо для пиццы «Чинция», диаметр 320мм от компании ChiedoCover.
Следующий Тарелка для пиццы «Лайфстиль»
Фотография товара Тарелка для пиццы «Лайфстиль» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота15 мм
  • Диаметр285 мм
  • Вес0.958 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Мод», 0,55л, произведённого компанией ChiedoCover
от6903
710 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Мод», 0,55л

12
В наличии 5275 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бумага для подачи прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 4308
3 690 ₽

Бумага для подачи прямоугольная

10
В наличии 30 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Менажница квадратная, 5 секций, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от3 5307
3 790 ₽Оптовая цена

Менажница квадратная, 5 секций, дуб

8
В наличии 5 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Ресторан», произведённого компанией ChiedoCover
от4708
510 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Ресторан»

7
В наличии 62 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для соусов 230мл, пластик, красная, произведённого компанией ChiedoCover
от11048
210 ₽Оптовая цена

Емкость для соусов 230мл, пластик, красная

7
В наличии 240 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Пепельница «Крафт Грин», фарфор, зеленый , произведённого компанией ChiedoCover
от9208
990 ₽Оптовая цена

Пепельница «Крафт Грин», фарфор, зеленый

6
В наличии 72 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Евро», произведённого компанией ChiedoCover
от19035
290 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Евро»

8
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Кунстверк», мелкая, без борта, произведённого компанией ChiedoCover
от42018
510 ₽Оптовая цена

Тарелка «Кунстверк», мелкая, без борта

15
В наличии 758 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Мельница для перца «Париж Нейче» бук, деревянная, произведённого компанией ChiedoCover
от4 2508
4 590 ₽Оптовая цена

Мельница для перца «Париж Нейче» бук, деревянная

7
В наличии 16 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бумага для подачи, произведённого компанией ChiedoCover
от3 09010
3 400 ₽

Бумага для подачи

10
В наличии

Другие товары из раздела тарелки для пиццы

Фотография товара Блюдо для пиццы «Эволюшнс Солюшн» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Эволюшнс Солюшн», произведённого компанией ChiedoCover
от640
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Эволюшнс Солюшн»

6
В наличии 540 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Кунстверк», произведённого компанией ChiedoCover
от1 620
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Кунстверк»

11
В наличии 384 шт.
Настоящее фото товара Тарелка для пиццы, произведённого компанией ChiedoCover
от410
Оптовая цена

Тарелка для пиццы

14
В наличии
Настоящее фото товара Тарелка для пиццы «Кунстверк», диаметр 305мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 080
Оптовая цена

Тарелка для пиццы «Кунстверк», диаметр 305мм

9
В наличии 480 шт.
Фотография товара Блюдо для пиццы «Блю Дэппл» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Блю Дэппл», произведённого компанией ChiedoCover
от2 420
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Блю Дэппл»

14
В наличии 69 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Симплисити», произведённого компанией ChiedoCover
от1 480
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Симплисити»

14
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Чинция», произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Чинция»

15
В наличии
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Барилла», произведённого компанией ChiedoCover
от580
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Барилла»

12
В наличии 80 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Браун Дэппл», произведённого компанией ChiedoCover
от2 420
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Браун Дэппл»

10
В наличии 93 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Белая», произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Белая»

10
В наличии 60 шт.

Товар в корзине

Блюдо для пиццы «Симплисити», диаметр 285мм
Блюдо для пиццы «Симплисити», диаметр 285мм
от 1 110
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Мод», 0,55л, произведённого компанией ChiedoCover
от6903
710 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Мод», 0,55л

12
В наличии 5275 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бумага для подачи прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 4308
3 690 ₽

Бумага для подачи прямоугольная

10
В наличии 30 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Менажница квадратная, 5 секций, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от3 5307
3 790 ₽Оптовая цена

Менажница квадратная, 5 секций, дуб

8
В наличии 5 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Ресторан», произведённого компанией ChiedoCover
от4708
510 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Ресторан»

7
В наличии 62 шт.