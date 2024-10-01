Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр310 мм
- Материалфарфор
- Цветбелый, черный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Мельница для соли «Бистро Нейче» бук
Стакан для подачи, «Мурано Граффио», стекло, 200 мл, 70 мм, прозрачный
Бокал для вина «Ультим», 0.42л
Подставка для яйца «Принцип» фарфоровая, белый
Сахарница с крышкой «Кунстверк» фарфор
Ящик для подачи из дуба, деревянный
Ложка чайная, «Казали», сталь нержавеющая, 27 мм
Тарелка «Пастораль», ширина 175мм
Горшок для запекания «Мечта хозяйки» керамика
Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, черная
Блюдо для пиццы «Эволюшнс Солюшн»
Блюдо для пиццы «Кунстверк», диаметр 400мм
Тарелка для пиццы
Блюдо для пиццы «Блю Дэппл»
Блюдо для пиццы «Барилла»
Тарелка для пиццы «Лайфстиль»
Блюдо для пиццы «Барилла», белый
Тарелка для пиццы «Лайфстиль», терракот
Блюдо для пиццы «Барилла» с рисунком
Блюдо для пиццы «Мезень»
Мельница для соли «Бистро Нейче» бук
Стакан для подачи, «Мурано Граффио», стекло, 200 мл, 70 мм, прозрачный
Бокал для вина «Ультим», 0.42л
Подставка для яйца «Принцип» фарфоровая, белый