Специально для гостей главной выставки ресторанной индустрии «ПИР-Экспо» мы подготовили уникальное предложение: подарочный сертификат на 5 000 рублей*
PIR EXPO крупнейшее в России профессиональное мероприятие в сфере HoReCa, собирающее лучших экспертов и специалистов, задающее новые тренды индустрии гостеприимства.
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*Сертификат действует только на товары производства ChiedoCover при заказе от 50 000 руб. Подробности уточняйте у менеджера по телефону +7 922 964 24 84
Подробности у менеджера по телефону +7 922 964 24 84