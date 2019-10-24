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          Спецпредложение для гостей выставки «PIR-EXPO»

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          Подробности у менеджера по телефону +7 922 964 24 84

          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 1
          Настоящее фото товара Стол Лидер 3, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Лидер 3
          Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 640 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Патрик 20мм
          Настоящее фото товара Чехол 42, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          440 ₽490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Чехол 42
          Настоящее фото товара Скатерть Габардин, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          430 ₽540 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Скатерть Габардин
          Настоящее фото товара Стол Лидер 9, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лидер 9
          Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          540 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Фуршетная юбка 01
          Настоящее фото товара Стул Азия 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 150 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Азия 20мм
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Хит 20мм
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
          1 450 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Хит 25мм
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 320 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Кьявари Белый, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 440 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Кроссбэк белый
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-18%
          Хит
          2 290 ₽2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Наполеон Белый, деревянный
          Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover-9%
          Хит
          8 190 ₽8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Лофт-4
          Настоящее фото товара Стул Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover-27%
          В наличииХит
          2 190 ₽2 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Лофт-1
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
          460 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подушка 01 для стула Кьявари, 2см

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