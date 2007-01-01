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Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Патрик 20мм
31 оценка
2 60039
4 240 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Патрик 20мм - фото 1Стул Патрик 20мм - фото 2Стул Патрик 20мм - фото 3Стул Патрик 20мм - фото 4Стул Патрик 20мм - фото 5Стул Патрик 20мм - фото 6Стул Патрик 20мм - фото 7Стул Патрик 20мм - фото 8Стул Патрик 20мм - фото 9Распаковка стульев на металлокаркасе ChiedoCover - видео 10
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Патрик 20мм производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Патрик 20мм производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Патрик 20мм производства ChiedoCover
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Реальное изображение товара 6 Стул Патрик 20мм производства ChiedoCover
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МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Патрик 20мм

Артикул: CH-000-047
31 оценка
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота960 мм
  • Высота посадочного места 460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Три составляющие популярности стула "Патрик": прочный стальной каркас, износостойкая обивка, а также покраска, устойчивая к истиранию.

В нашем ассортименте более 400 вариантов обивки и более 10 цветов каркаса.
Но и это не является для нас пределом - мы всегда можем выполнить заказ по вашим индивидуальным требованиям.

Стопируется по 9 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота960 мм
  • Высота посадочного места 460 мм
  • Вес5.9 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Максимальная нагрузка140 кг
  • НаполнительEL
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасасталь
  • Цветкрасный, золотой
  • Обивкажаккард

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Варианты каркасаВарианты обивкиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стул Патрик 20мм - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стул Патрик 20мм - каркас в цвете СереброСеребро
Стул Патрик 20мм - каркас в цвете ШампаньШампань
Стул Патрик 20мм - каркас в цвете БронзаБронза
Стул Патрик 20мм - каркас в цвете ТитанТитан
Стул Патрик 20мм - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стул Патрик 20мм - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стул Патрик 20мм - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стул Патрик 20мм - каркас в цвете БелыйБелый
Стул Патрик 20мм - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стул Патрик 20мм - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стул Патрик 20мм - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стул Патрик 20мм - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стул Патрик 20мм - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Стул Патрик 20мм - каркас в цвете Шагрень чернаяШагрень черная

Популярные варианты обивки - Жаккард Корона

Стул Патрик 20мм - обивка в цвете КраснаяКрасная
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Популярные варианты обивки - Жаккард Ромб

Стул Патрик 20мм - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
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Популярные варианты обивки - Жаккард Арш

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