Характеристики товара
Описание
Три составляющие популярности стула "Патрик": прочный стальной каркас, износостойкая обивка, а также покраска, устойчивая к истиранию.
В нашем ассортименте более 400 вариантов обивки и более 10 цветов каркаса.
Но и это не является для нас пределом - мы всегда можем выполнить заказ по вашим индивидуальным требованиям.
Стопируется по 9 штук
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина420 мм
- Глубина575 мм
- Высота960 мм
- Высота посадочного места 460 мм
- Вес5.9 кг
- Толщина стенки каркаса1.2 мм
- Максимальная нагрузка140 кг
- НаполнительEL
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасасталь
- Цветкрасный, золотой
- Обивкажаккард
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяДа