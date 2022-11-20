|от шт
|1
|2 200 ₽
|от шт
|10
|1 690 ₽
|от шт
|100
|1 640 ₽
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Три составляющие популярности стула "Патрик": прочный стальной каркас, износостойкая обивка, а также покраска, устойчивая к истиранию.
В нашем ассортименте более 400 вариантов обивки и более 10 цветов каркаса.
Но и это не является для нас пределом - мы всегда можем выполнить заказ по вашим индивидуальным требованиям.
Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму