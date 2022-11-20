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          Фотография Стул Патрик 20мм от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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          Хит

          Стул Патрик 20мм

          4.2
          от шт12 200 ₽
          от шт101 690 ₽
          от шт1001 640 ₽
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          Стул Патрик 20мм
          Стул Патрик 20мм
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          Характеристики товара

          Описание

          Три составляющие популярности стула "Патрик": прочный стальной каркас, износостойкая обивка, а также покраска, устойчивая к истиранию.
          В нашем ассортименте более 400 вариантов обивки и более 10 цветов каркаса.
          Но и это не является для нас пределом - мы всегда можем выполнить заказ по вашим индивидуальным требованиям.

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          Основные характеристики

          • Высота до сиденья460
          • Материал каркасасталь
          • Материал сиденьяткань
          • Вес5,9 кг

          Варианты каркаса

          ЗолотоЗолотоСереброСереброШампаньШампаньБронзаБронзаТитанТитанКоричневый светлыйКоричневый светлыйКоричневыйКоричневыйКрасное деревоКрасное деревоТемный орехТемный орехБелыйБелыйЧерныйЧерныйАнтик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SNАнтик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SNАнтикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SNАнтик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

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          • Как мы делаем стулья на металлокаркасе

          Стул Патрик 20мм — выполненные заказы

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