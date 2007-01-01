Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Амадиу бежевый / орех, произведённого компанией ChiedoCover
Амадиу бежевый / орех
14 оценок
6 690
Товар в корзине. Перейти
Амадиу бежевый / орех - фото 1Амадиу бежевый / орех - фото 2Амадиу бежевый / орех - фото 3Амадиу бежевый / орех - фото 4Амадиу бежевый / орех - фото 5Амадиу бежевый / орех - фото 6

Амадиу бежевый / орех

Артикул: CH-081-745
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота920 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Цвет ножек - орех; Ширина - 42; Глубина - 49; Высота - 92; Ширина сиденья - 42; Глубина сиденья - 43; Высота сиденья - 46;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота920 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес5 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветбежевый, орех
  • Обивкавелюр
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки410 мм
  • Высота упаковки1010 мм
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Граф 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Граф 2, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Граф 2

61
Фотография товара Кресло Алекс с резьбой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Алекс с резьбой, произведённого компанией ChiedoCover
от31 090
Оптовая цена

Кресло Алекс с резьбой

32
Фотография товара Кресло Лотос от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лотос, произведённого компанией ChiedoCover
11 690
Оптовая цена

Кресло Лотос

48
Фотография товара Стул КАПРИ 21 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул КАПРИ 21, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Стул КАПРИ 21

96
Распродажа
Фотография товара Барный стул Марк, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Марк, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69031
10 990 ₽

Барный стул Марк, желтый

68
Фотография товара Стул Vitla, белый/ натуральный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Vitla, белый/ натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Стул Vitla, белый/ натуральный

40
Фотография товара Стул Oxville от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Oxville, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Стул Oxville

45
В наличии 92 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул деревянный Лауро патина золото / бежевый тесьма 11 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный Лауро патина золото / бежевый тесьма 11, произведённого компанией ChiedoCover
14 19012
15 984 ₽Оптовая цена

Стул деревянный Лауро патина золото / бежевый тесьма 11

43
В наличии 16 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул-кресло Шадди чёрный/темно-коричневый нубук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Шадди чёрный/темно-коричневый нубук, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19017
10 990 ₽Оптовая цена

Стул-кресло Шадди чёрный/темно-коричневый нубук

6
Настоящее фото товара Кресло Zen 105, произведённого компанией ChiedoCover
22 190
Оптовая цена

Кресло Zen 105

14

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол 08, спандекс коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 08, спандекс коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от950

Чехол 08, спандекс коричневый

50
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, фиолетовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, фиолетовая

34
Фотография товара Каркас кресла Прайд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас кресла Прайд, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390

Каркас кресла Прайд

50
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 56х180х50 водоотталкивающая ткань, синий, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 56х180х50 водоотталкивающая ткань, синий, белый

8
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97
Фотография товара Чехол на барный стул, треугольная строчка, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на барный стул, треугольная строчка, серый, произведённого компанией ChiedoCover
1 190

Чехол на барный стул, треугольная строчка, серый

45
Настоящее фото товара Подушка галета простроченная, произведённого компанией ChiedoCover
от420

Подушка галета простроченная

47
Настоящее фото товара Каркас для стула С11, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Каркас для стула С11

44
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий

10
В наличии 187 шт.
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33

Другие товары из раздела деревянные стулья

Распродажа
Фотография товара Комплект Такер, 4 белых стула от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект Такер, 4 белых стула, произведённого компанией ChiedoCover
от25 19026
33 590 ₽

Комплект Такер, 4 белых стула

43
Фотография товара Стул Алекс классический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алекс классический, произведённого компанией ChiedoCover
от19 890
Оптовая цена

Стул Алекс классический

89
Фотография товара Стул Гретта от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гретта, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
Оптовая цена

Стул Гретта

48
Фотография товара Стул Ува N, коричневая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ува N, коричневая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от45 290
Оптовая цена

Стул Ува N, коричневая кожа

37
Настоящее фото товара Стул Белфаст бежевая ткань, массив бука (цвет орех), произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена

Стул Белфаст бежевая ткань, массив бука (цвет орех)

34
В наличии 11 шт.
Фотография товара Стул Классик, выбеленная береза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Классик, выбеленная береза, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена

Стул Классик, выбеленная береза

9
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул Flux, дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Flux, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул Flux, дерево

11
Фотография товара Стул Росс, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Росс, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена

Стул Росс, кремовый

14
Фотография товара Деревянный стул Токио 2 ткань 234 / черное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянный стул Токио 2 ткань 234 / черное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
10 090

Деревянный стул Токио 2 ткань 234 / черное дерево

15
В наличии 6 шт.
Фотография товара Деревянный стул Айра серый / белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянный стул Айра серый / белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 890

Деревянный стул Айра серый / белый

10
В наличии 3 шт.

Товар в корзине

Амадиу бежевый / орех
Амадиу бежевый / орех
6 690
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол 08, спандекс коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 08, спандекс коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от950

Чехол 08, спандекс коричневый

50
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, фиолетовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, фиолетовая

34
Фотография товара Каркас кресла Прайд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас кресла Прайд, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390

Каркас кресла Прайд

50
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 56х180х50 водоотталкивающая ткань, синий, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 56х180х50 водоотталкивающая ткань, синий, белый

8

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности