Характеристики товара
Описание
Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Цвет ножек - орех; Ширина - 50; Глубина - 58; Высота - 104; Ширина сиденья - 49; Глубина сиденья - 42; Высота сиденья - 52;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина580 мм
- Высота1040 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья520 мм
- Вес7 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасадерево
- Цветкоричневый
- По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Ширина упаковки490 мм
- Высота упаковки1070 мм
- Глубина упаковки680 мм
- Вес упаковки7 кг
- Объём упаковки0.36 м3
- Изделия стопируютсяНет