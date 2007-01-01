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Настоящее фото товара Стул Клето, орех, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Клето, орех
31 оценка
12 790
Товар в корзине. Перейти
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Стул Клето, орех

Артикул: CH-050-514
31 оценка
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота1040 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Цвет ножек - орех; Ширина - 50; Глубина - 58; Высота - 104; Ширина сиденья - 49; Глубина сиденья - 42; Высота сиденья - 52;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота1040 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья520 мм
  • Вес7 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасадерево
  • Цветкоричневый
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки490 мм
  • Высота упаковки1070 мм
  • Глубина упаковки680 мм
  • Вес упаковки7 кг
  • Объём упаковки0.36 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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