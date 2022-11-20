Характеристики товара
Описание
Табурет Mark, несмотря на свою миниатюрность, удобный и практичный. Станет прекрасным выбором для использования как в домашних интерьерах, так и в общественных. Прочная, эргономичная форма сиденья, а также устойчивость ножек, обеспечивают комфортное и безопасное использование в течение длительного времени.
МАССИВ КАРКАСА и СИДЕНЬЯ: бук натуральный
Изготавливается под заказ
Срок изготовления — 14 дней
Основные характеристики
- Ширина360 мм
- Глубина360 мм
- Высота450 мм
- Вес3,5 кг
- Каркасбук
- Цветбежевый