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Табурет Mark - фото 1

Табурет Mark

Артикул: CH-053-374
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Табурет Mark, несмотря на свою миниатюрность, удобный и практичный. Станет прекрасным выбором для использования как в домашних интерьерах, так и в общественных. Прочная, эргономичная форма сиденья, а также устойчивость ножек, обеспечивают комфортное и безопасное использование в течение длительного времени.

МАССИВ КАРКАСА и СИДЕНЬЯ: бук натуральный

Изготавливается под заказ
Срок изготовления — 14 дней

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Основные характеристики

  • Ширина360 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота450 мм
  • Вес3,5 кг
  • Каркасбук
  • Цветбежевый

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