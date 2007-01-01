Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина500 мм
- Высота990 мм
- Ширина сиденья380 мм
- Глубина сиденья380 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасамассив дерева
- Тип ножекс прямоугольным сечением
- Цветбежевый, коричневый
- Обивкавелюр
- По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет