Деревянный стул Амиата бежевый / орех
Деревянный стул Амиата бежевый / орех
9 оценок
7 690
Деревянный стул Амиата бежевый / орех - фото 1Деревянный стул Амиата бежевый / орех - фото 2Деревянный стул Амиата бежевый / орех - фото 3Деревянный стул Амиата бежевый / орех - фото 4Деревянный стул Амиата бежевый / орех - фото 5Деревянный стул Амиата бежевый / орех - фото 6

Деревянный стул Амиата бежевый / орех

Артикул: CH-081-720
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота990 мм
  • Ширина сиденья380 мм
Все характеристики

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время. Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Цвет ножек - орех; Ширина - 45; Глубина - 50; Высота - 99; Ширина сиденья - 38; Глубина сиденья - 38; Высота сиденья - 48;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота990 мм
  • Ширина сиденья380 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасамассив дерева
  • Тип ножекс прямоугольным сечением
  • Цветбежевый, коричневый
  • Обивкавелюр
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

