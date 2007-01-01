Характеристики товара
Описание
Подвесное плетеное кресло-кокон «Апулия» для организации зоны отдыха в саду, на террасе или летней площадке ресторана.Каркас изготовлен из стали, окрашенного порошковой износостойкой краской серого цвета. Оплетка – плоский искусственный ротанг серого оттенка. Материал устойчив к перепадам погоды и подходит для использования на открытых пространствах.Для удобства сидения на кресле предусмотрена удлиненная подушка серого цвета из полиэстера с влагоотталкивающей пропиткой. Чехол – съёмный, допускается стирать в стиральной машине с использованием порошка.
Высота сиденья 1200 мм, Ø рама: 1050 мм.
Габариты упаковки (ДШВ)
830×700×1150; 2250×600×60; 1000×1000×60мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина850 мм
- Глубина700 мм
- Высота1960/1200 мм
- Ширина сиденья850 мм
- Глубина сиденья700 мм
- Диаметр1050 мм
- Материалротанг
- Материал каркасасталь
- Цветсерый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки24 кг
- Изделия стопируютсяНет