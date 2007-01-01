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Апулия подвесное кресло из искусственного ротанга, цвет серый - фото 1Апулия подвесное кресло из искусственного ротанга, цвет серый - фото 2Апулия подвесное кресло из искусственного ротанга, цвет серый - фото 3Апулия подвесное кресло из искусственного ротанга, цвет серый - фото 4Апулия подвесное кресло из искусственного ротанга, цвет серый - фото 5
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Апулия подвесное кресло из искусственного ротанга, цвет серый

Артикул: CH-077-442
13 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Подвесное кресло Лаунж от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Диван прямой Лаунж от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Подвесное плетеное кресло-кокон «Апулия» для организации зоны отдыха в саду, на террасе или летней площадке ресторана.Каркас изготовлен из стали, окрашенного порошковой износостойкой краской серого цвета. Оплетка – плоский искусственный ротанг серого оттенка. Материал устойчив к перепадам погоды и подходит для использования на открытых пространствах.Для удобства сидения на кресле предусмотрена удлиненная подушка серого цвета из полиэстера с влагоотталкивающей пропиткой. Чехол – съёмный, допускается стирать в стиральной машине с использованием порошка.

Высота сиденья 1200 мм, Ø рама: 1050 мм.

Габариты упаковки (ДШВ)
830×700×1150; 2250×600×60; 1000×1000×60мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина850 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1960/1200 мм
  • Ширина сиденья850 мм
  • Глубина сиденья700 мм
  • Диаметр1050 мм
  • Материалротанг
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки24 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Апулия подвесное кресло из искусственного ротанга, цвет серый
Апулия подвесное кресло из искусственного ротанга, цвет серый
41 890
В корзине

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