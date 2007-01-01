Характеристики товара
Описание
Уютное садовое кресло-кокон «Флоренция» для организации лаунж-зоны. Основание изготовлено из стали окрашенного порошковой износостойкой краской белого оттенка, вручную оплетенного плоским искусственным ротангом соломенного цвета. Этот материал не боится перепадов температуры, прямых солнечных лучей, дождя и ветра.Для комфортного использования на кресле предусмотрена подушки серо-коричневого цвета. Чехол - съемные с влагоотталкивающей пропиткой.
Полный размер изделия: 1200×1200×2000 мм, габариты кокона 940×680×1220 мм.
Габариты упаковки (ДШВ)
1000×1200×500; 2300×70×60; 1050×1050×350мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес28 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материалротанг
- Материал каркасасталь
- Цветбежевый, коричневый, белый, серый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки30 кг
- Изделия стопируютсяНет