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Флоренция подвесное кресло-кокон из искусственного ротанга, цвет соломенный с серо-коричневой подушкой - фото 1Флоренция подвесное кресло-кокон из искусственного ротанга, цвет соломенный с серо-коричневой подушкой - фото 2Флоренция подвесное кресло-кокон из искусственного ротанга, цвет соломенный с серо-коричневой подушкой - фото 3Флоренция подвесное кресло-кокон из искусственного ротанга, цвет соломенный с серо-коричневой подушкой - фото 4Флоренция подвесное кресло-кокон из искусственного ротанга, цвет соломенный с серо-коричневой подушкой - фото 5Флоренция подвесное кресло-кокон из искусственного ротанга, цвет соломенный с серо-коричневой подушкой - фото 6Флоренция подвесное кресло-кокон из искусственного ротанга, цвет соломенный с серо-коричневой подушкой - фото 7
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Флоренция подвесное кресло-кокон из искусственного ротанга, цвет соломенный с серо-коричневой подушкой

Артикул: CH-077-438
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Диван прямой Лаунж от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Уютное садовое кресло-кокон «Флоренция» для организации лаунж-зоны. Основание изготовлено из стали окрашенного порошковой износостойкой краской белого оттенка, вручную оплетенного плоским искусственным ротангом соломенного цвета. Этот материал не боится перепадов температуры, прямых солнечных лучей, дождя и ветра.Для комфортного использования на кресле предусмотрена подушки серо-коричневого цвета. Чехол - съемные с влагоотталкивающей пропиткой.

Полный размер изделия: 1200×1200×2000 мм, габариты кокона 940×680×1220 мм.

Габариты упаковки (ДШВ)
1000×1200×500; 2300×70×60; 1050×1050×350мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес28 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалротанг
  • Материал каркасасталь
  • Цветбежевый, коричневый, белый, серый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки30 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Флоренция подвесное кресло-кокон из искусственного ротанга, цвет соломенный с серо-коричневой подушкой
Флоренция подвесное кресло-кокон из искусственного ротанга, цвет соломенный с серо-коричневой подушкой
58 290
В корзине

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