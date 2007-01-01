Характеристики товара
Описание
Подвесное кресло VEIL не только украсит вашу зону отдыха, но и предоставит возможность комфортно и полноценно отдохнуть. Каркас изготовлен из стали, конструкция устойчива и безопасна. Кресло выполнено из искусственного ротанга благородной расцветки. Его ажурное плетение не только нарядное, но и прочное.
опора универсальная102 х 126 х H205
размер корзины 104 х 72 х H118
Подвесное кресло VEIL премиум
каркас: сталь, комплектация: корзина, универсальная разборная опора, подушка
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 120
ВЕС НЕТТО: корзина 17 кг, опора 19 кг
ОПОРА ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОРОБКЕ 80х120хН11
ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КАРКАСА (стойка): черный муар, белый глянец, цепь оцинкованная
ТИП ЛЕНТЫ MR: трубка 5 мм
ВАРИАНТЫ ЛЕНТЫ MR: польвероссо, графит, каштан
ТКАНЬ: prima лазурный, сапфир, фисташковый, хамелеон, айсбери, песочный, охра (100% OLEFIN)
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.