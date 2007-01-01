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Венеция подвесное кресло-кокон из искусственного ротанга, цвет серый с бежевой подушкой - фото 1Венеция подвесное кресло-кокон из искусственного ротанга, цвет серый с бежевой подушкой - фото 2Венеция подвесное кресло-кокон из искусственного ротанга, цвет серый с бежевой подушкой - фото 3Венеция подвесное кресло-кокон из искусственного ротанга, цвет серый с бежевой подушкой - фото 4Венеция подвесное кресло-кокон из искусственного ротанга, цвет серый с бежевой подушкой - фото 5Венеция подвесное кресло-кокон из искусственного ротанга, цвет серый с бежевой подушкой - фото 6
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Венеция подвесное кресло-кокон из искусственного ротанга, цвет серый с бежевой подушкой

Артикул: CH-077-447
15 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Уютное садовое кресло-кокон «Венеция» для организации лаунж-зоны. Основание изготовлено из стали окрашенного порошковой износостойкой краской черного оттенка, вручную оплетенного круглый искусственным ротангом серого цвета. Этот материал не боится перепадов температуры, прямых солнечных лучей, дождя и ветра. Для удобства сидения на кресле предусмотрена удлиненная подушка бежевого цвета из полиэстера с влагоотталкивающей пропиткой. Чехол – съёмный, допускается стирать в стиральной машине с использованием порошка.

Высота кокона 1260 мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота2020/1260 мм
  • Ширина сиденья1030 мм
  • Глубина сиденья680 мм
  • Материалротанг
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый, черный
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки33 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Венеция подвесное кресло-кокон из искусственного ротанга, цвет серый с бежевой подушкой
Венеция подвесное кресло-кокон из искусственного ротанга, цвет серый с бежевой подушкой
72 390
В корзине

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