Характеристики товара
Описание
Уютное садовое кресло-кокон «Венеция» для организации лаунж-зоны. Основание изготовлено из стали окрашенного порошковой износостойкой краской черного оттенка, вручную оплетенного круглый искусственным ротангом серого цвета. Этот материал не боится перепадов температуры, прямых солнечных лучей, дождя и ветра. Для удобства сидения на кресле предусмотрена удлиненная подушка бежевого цвета из полиэстера с влагоотталкивающей пропиткой. Чехол – съёмный, допускается стирать в стиральной машине с использованием порошка.
Высота кокона 1260 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1200 мм
- Глубина1200 мм
- Высота2020/1260 мм
- Ширина сиденья1030 мм
- Глубина сиденья680 мм
- Материалротанг
- Материал каркасасталь
- Цветсерый, черный
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки33 кг
- Изделия стопируютсяНет