Характеристики товара
Описание
Уютное садовое кресло-кокон «Виши» для организации лаунж-зоны. Основание изготовлено из стали окрашенного порошковой износостойкой краской черного оттенка, вручную оплетенного плоским искусственным ротангом коричневого цвета. Этот материал не боится перепадов температуры, прямых солнечных лучей, дождя и ветра. Для удобства сидения на кресле предусмотрена удлиненная подушка серо-коричневого цвета из полиэстера с влагоотталкивающей пропиткой. Чехол – съемный, допускается стирать в стиральной машине с использованием порошка.
Полный размер изделия: 990×1020×2100 мм, габариты кокона 760×820×1380 мм.
Габариты упаковки (ДШВ)
1500×900×900; 2300×70×60; 1200×1200×400мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес30 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материалротанг
- Материал каркасасталь
- Цветкоричневый, черный
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки32 кг
- Изделия стопируютсяНет