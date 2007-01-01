Товар в корзине. Перейти
Барселона кресло-кокон из искусственного ротанга, цвет соломенный - фото 1Барселона кресло-кокон из искусственного ротанга, цвет соломенный - фото 2Барселона кресло-кокон из искусственного ротанга, цвет соломенный - фото 3
NEW

Барселона кресло-кокон из искусственного ротанга, цвет соломенный

Артикул: CH-077-453
11 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подвесное кресло Лаунж
Фотография товара Подвесное кресло Лаунж от компании ChiedoCover.
Следующий Диван прямой Лаунж
Фотография товара Диван прямой Лаунж от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Подвесное плетеное кресло-кокон «Барселона» для организации зоны отдыха в саду, на террасе или летней площадке ресторана.Каркас изготовлен из стали, окрашенного порошковой износостойкой краской бежевого цвета. Оплетка – плоский искусственный ротанг соломенного оттенка. Материал устойчив к перепадам погоды и подходит для использования на открытых пространствах.Для удобства сидения на кресле предусмотрена удлиненная подушка светло-серого цвета из полиэстера с влагоотталкивающей пропиткой. Чехол – съёмный, допускается стирать в стиральной машине с использованием порошка.

Высота сиденья 1110 мм., Ø рама: 830 мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина830 мм
  • Высота1460/1110 мм
  • Ширина сиденья920 мм
  • Глубина сиденья830 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалротанг
  • Материал каркасасталь
  • Цветбежевый, серый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки24 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела подвесные кресла

Товар в корзине

Барселона кресло-кокон из искусственного ротанга, цвет соломенный
Барселона кресло-кокон из искусственного ротанга, цвет соломенный
37 290
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Больше стульев – Меньше цена!
Больше стульев – Меньше цена!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.