Характеристики товара
Описание
Подвесное плетеное кресло-кокон «Барселона» для организации зоны отдыха в саду, на террасе или летней площадке ресторана.Каркас изготовлен из стали, окрашенного порошковой износостойкой краской бежевого цвета. Оплетка – плоский искусственный ротанг соломенного оттенка. Материал устойчив к перепадам погоды и подходит для использования на открытых пространствах.Для удобства сидения на кресле предусмотрена удлиненная подушка светло-серого цвета из полиэстера с влагоотталкивающей пропиткой. Чехол – съёмный, допускается стирать в стиральной машине с использованием порошка.
Высота сиденья 1110 мм., Ø рама: 830 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Глубина830 мм
- Высота1460/1110 мм
- Ширина сиденья920 мм
- Глубина сиденья830 мм
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материалротанг
- Материал каркасасталь
- Цветбежевый, серый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки24 кг
- Изделия стопируютсяНет