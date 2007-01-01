Характеристики товара
Описание
Настенный светильник в современном стиле. Двойной абажур выполнен из текстиля в светлом и темном оттенках, что способствует более мягкому и приглушенному освещению. В качестве источника света подойдут лампы с цоколем Е27. Металлический каркас простой и лаконичной форме надежно крепится к стене с помощью планки. Станет отличным дополнительным источником света для спальни, гостиной и зала.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина200 мм
- Глубина290 мм
- Высота310 мм
- Материалметалл, текстиль
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветчерный, золотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки450 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки450 мм
- Вес упаковки0.90 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Габариты упаковки для логистики450*450*560
- Изделия стопируютсяНет