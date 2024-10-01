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Бахрома Вейв, прозрачный провод, белый, без мерцания, 3x0.9 м - фото 1

Бахрома Вейв, прозрачный провод, белый, без мерцания, 3x0.9 м

Артикул: CH-067-242
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина3000 мм
  • Высота900 мм
  • МатериалПВХ
  • Мощность220 Вт
  • Цветбелый, прозрачный

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