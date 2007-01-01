Характеристики товара
Описание
Настенный светильник Глобо — это гармоничное сочетание современного дизайна и утончённой формы. Белый сферический плафон из матового стекла, обрамлённый изящной металлической дугой, создаёт мягкое и уютное свечение. Минималистичная конструкция делает светильник универсальным решением для любого интерьера — от классического до модерна. Корпус, декор и крепление изготовлены из прочного металла, окрашенного в белый цвет. Материалы устойчивы к износу и механическим воздействиям, что гарантирует долгий срок службы. Светильник рассчитан на одну лампу с цоколем E27 (накаливания или LED мощностью до 60 Вт), а площадь освещения — до 3 кв.м. Модель крепится на монтажную планку и подходит для подключения к настенному выключателю. Степень пылевлагозащиты IP20 — отличный вариант для сухих помещений. Светильник Глобо подойдёт для освещения гостиной, спальни, кухни, прихожей, кафе или загородного дома. Лёгкий и стильный акцент, который подчеркнёт архитектуру помещения и добавит уюта в каждый уголок. Компактный, функциональный и выразительный — он станет достойным элементом современного интерьера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина180 мм
- Глубина200 мм
- Высота230 мм
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки230 мм
- Высота упаковки250 мм
- Глубина упаковки280 мм
- Вес упаковки7.20 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Габариты упаковки для логистики280*230*250
- Изделия стопируютсяНет