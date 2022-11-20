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Банкетка Исэ, орех, велюр серый

16 оценок
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Банкетка Исэ, белая, велюр синий

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина920 мм
  • Ширина420 мм
  • Высота510 мм
  • Вес7 кг
  • Материалвелюр
  • Максимальная нагрузка140 кг
  • Цветкоричневый, серый
  • Страна изготовленияРоссия

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