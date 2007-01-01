Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Банкетка Nootropic, с ящиком, светло-серый
Банкетка Nootropic, с ящиком, светло-серый
10 оценок
5 990
Банкетка Nootropic, с ящиком, светло-серый - фото 1Банкетка Nootropic, с ящиком, светло-серый - фото 2Банкетка Nootropic, с ящиком, светло-серый - фото 3
Банкетка Nootropic, с ящиком, светло-серый

Артикул: CH-084-394
10 оценок
Основные характеристики
  • Длина680 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота445 мм
  • Материалвелюр
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

В наше время банкетка - это не предмет роскоши, а практичный и функциональный предмет интерьера, который можно поставить в любую комнату. Поместите ее в спальную у туалетного столика, в изножье кровати, у дивана или кресла в гостиной и увидите, как помещение обретет уют и наполненность.

Ширина банкетки всего 68 см, она легко встанет в прихожей, коридоре, на балконе или кухне. Банкетка в офисе, салоне красоты, примерочной, конференц-зале, гостинице или ресторане - незаменимый атрибут для удобства ваших гостей. Внутри банкетки - вместительный ящик для хранения размером 61х21,5х19 см (ШхГхВ). Крышка банкетки легко откидывается и закрывается; от скольжения фиксируется пластиковыми ограничителями. В нише банкетки-пуфа легко разместить все, что должно быть в прихожей под рукой: домашнюю обувь, средства для ухода за обувью и др.
Мягкая велюровая банкетка - отличный декор и акцентный элемент любого дизайна интерьера - от классического до лофта. Ее можно использовать как прикроватную, для ног или как дополнительное посадочное место для гостей. Благодаря продуманной технологической конструкции изделие отличается легкостью и компактными размерами. Дополните банкетку диваном, креслом и пуфом из коллекции и получите готовое дизайнерское решение для вашего интерьера!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина680 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота445 мм
  • Материалвелюр
  • Цветсветло-серый

Параметры упаковки

  • Высота упаковки350 мм
  • Глубина упаковки780 мм
  • Вес упаковки5.20 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Банкетка Nootropic, с ящиком, светло-серый
Банкетка Nootropic, с ящиком, светло-серый
