Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1800 мм
- Глубина400 мм
- Высота450 мм
- Обивкарогожка Austin 4 Stone
- Материал ножекбук морилка черная
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
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