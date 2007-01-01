Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Банкетка Флоу, серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Банкетка Флоу, серо-бежевый
7 оценок
12 690
Товар в корзине. Перейти
Банкетка Флоу, серо-бежевый - фото 1Банкетка Флоу, серо-бежевый - фото 2Банкетка Флоу, серо-бежевый - фото 3

Банкетка Флоу, серо-бежевый

Артикул: CH-074-292
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина612 мм
  • Глубина595 мм
  • Высота388 мм
  • Вес14 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Банкетка Флоу, темно- серый
Фотография товара Банкетка Флоу, темно- серый от компании ChiedoCover.
Следующий Банкетка Флоу, оливковый
Фотография товара Банкетка Флоу, оливковый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Простая и удобная металлическая банкетка коллекции Флоу в натуральной цветовой гамме, которую выбрали наши дизайнеры, найдет свое место в любом помещении. К вашему выбору 5 базовых цветов стандартного исполнения. В случаях заказа под проект, возможна окраска в индивидуальные цвета согласно РАЛ.

Металлический банкетка Флоу изготавливается из стальных профилей: труба Д32х1,5 мм и полоса 40х6мм. Указанным материалам придается изящная форма посредством лазерной резки и последующей гибки на станках с ЧПУ. Окраска осуществляется в автоматизированной линии порошковой окраски с качественной 7-ми зонной подготовкой поверхности изделия для нанесения покрытия.

Банкетку Флоу можно использовать в качестве кофейного столика в комплекте с диванной группой, либо в качестве сервировочного столика между глубоким диваном и креслом, как подставку для ног, в качестве подставки для цветов и т.д. В вашем загородном доме или на даче всегда есть необходимость в таком небольшом, но многофункциональном мебельном элементе. Металлическая банкетка Флоу предназначена для использования в течение длительного времени в любую погоду и в любое время года.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина612 мм
  • Глубина595 мм
  • Высота388 мм
  • Вес14 кг
  • Толщина стенки каркаса1.5 мм
  • Материалсталь
  • Материал каркасастальная труба
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки698 мм
  • Высота упаковки427 мм
  • Глубина упаковки678 мм
  • Вес упаковки19 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Банкетка Лофт 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Лофт 2, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590

Банкетка Лофт 2

41
Распродажа
Фотография товара Банкетка Болейн с ящиком велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Болейн с ящиком велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 49018
19 990 ₽Оптовая цена

Банкетка Болейн с ящиком велюр серый

26
В наличии 1 шт.
Фотография товара Банкетка Б46, жаккард Вояж изумруд, каркас RAL 9005 черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Б46, жаккард Вояж изумруд, каркас RAL 9005 черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890

Банкетка Б46, жаккард Вояж изумруд, каркас RAL 9005 черный

10
Фотография товара Банкетка Кларк 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Кларк 2, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Банкетка Кларк 2

10
Фотография товара Банкетка Террис, двухместная, салатовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Террис, двухместная, салатовая, произведённого компанией ChiedoCover
11 290

Банкетка Террис, двухместная, салатовая

15
Фотография товара Банкетка Сатори, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Сатори, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 090

Банкетка Сатори, бежевый

5
Фотография товара Банкетка Ноотропик, сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Ноотропик, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990

Банкетка Ноотропик, сиреневый

5
Фотография товара Банкетка Ноотропик, охра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Ноотропик, охра, произведённого компанией ChiedoCover
5 990

Банкетка Ноотропик, охра

9
Фотография товара Банкетка Ноотропик, с ящиком, охра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Ноотропик, с ящиком, охра, произведённого компанией ChiedoCover
6 790

Банкетка Ноотропик, с ящиком, охра

14
Фотография товара Банкетка Лотик, экокожа, санд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Лотик, экокожа, санд, произведённого компанией ChiedoCover
5 590

Банкетка Лотик, экокожа, санд

9

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Вешалка-плечики РВП-002Р, Черная, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Вешалка-плечики РВП-002Р, Черная

7
Настоящее фото товара Вешало Тирана для одежды, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
Оптовая цена

Вешало Тирана для одежды

11
Настоящее фото товара Вешалка-плечики НВП-002Р, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Вешалка-плечики НВП-002Р

10
Фотография товара Вешалка напольная Клюид чёрный мрамор, чёрный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка напольная Клюид чёрный мрамор, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена

Вешалка напольная Клюид чёрный мрамор, чёрный

13
Настоящее фото товара Вешалка-плечики РВП-002Р, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Вешалка-плечики РВП-002Р

8
Настоящее фото товара Вешало Юнион для одежды, произведённого компанией ChiedoCover
от28 190
Оптовая цена

Вешало Юнион для одежды

13
Фотография товара Вешалка P2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка P2, произведённого компанией ChiedoCover
8 190

Вешалка P2

9
Фотография товара Вешалка напольная Слайсед коричневый муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка напольная Слайсед коричневый муар, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Вешалка напольная Слайсед коричневый муар

39
Фотография товара Вешалка Патриция от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка Патриция, произведённого компанией ChiedoCover
13 090

Вешалка Патриция

7
Настоящее фото товара Вешалка напольная Джаст Ханг черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Вешалка напольная Джаст Ханг черный

33
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела банкетки

Распродажа
Фотография товара Банкетка Инсигния, вельвет серый, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Инсигния, вельвет серый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от20 39053
42 990 ₽Оптовая цена

Банкетка Инсигния, вельвет серый, серебро

26
В наличии 19 шт.
Фотография товара Банкетка Исэ, белая, рогожка серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Исэ, белая, рогожка серая, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена

Банкетка Исэ, белая, рогожка серая

42
Фотография товара Банкетка Robela с ящиком, серый шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Robela с ящиком, серый шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от16 390
Оптовая цена

Банкетка Robela с ящиком, серый шенилл

12
Фотография товара Банкетка Also, фиолетовый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Also, фиолетовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390
Оптовая цена

Банкетка Also, фиолетовый велюр

6
Фотография товара Банкетка Shibai от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Shibai, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290

Банкетка Shibai

11
Распродажа
Настоящее фото товара Банкетка Сторми с ящиком, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
8 79027
11 990 ₽Оптовая цена

Банкетка Сторми с ящиком, темно-синий

26
В наличии 19 шт.
Распродажа
Фотография товара Банкетка Болейн с ящиком велюр терракотовый черные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Болейн с ящиком велюр терракотовый черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
14 5903
14 990 ₽

Банкетка Болейн с ящиком велюр терракотовый черные ножки

12
В наличии 35 шт.В пути 80 шт.
Фотография товара Банкетка Ноотропик, с ящиком, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Ноотропик, с ящиком, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 790

Банкетка Ноотропик, с ящиком, бежевый

7
Фотография товара Банкетка Лотик, экокожа, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Лотик, экокожа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 590

Банкетка Лотик, экокожа, черный

12
Фотография товара Банкетка Сеттл, массив береза, андрис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Сеттл, массив береза, андрис, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Банкетка Сеттл, массив береза, андрис

13

Товар в корзине

Банкетка Флоу, серо-бежевый
Банкетка Флоу, серо-бежевый
12 690
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Вешалка-плечики РВП-002Р, Черная, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Вешалка-плечики РВП-002Р, Черная

7
Настоящее фото товара Вешало Тирана для одежды, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
Оптовая цена

Вешало Тирана для одежды

11
Настоящее фото товара Вешалка-плечики НВП-002Р, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Вешалка-плечики НВП-002Р

10
Фотография товара Вешалка напольная Клюид чёрный мрамор, чёрный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка напольная Клюид чёрный мрамор, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена

Вешалка напольная Клюид чёрный мрамор, чёрный

13

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности