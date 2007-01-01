Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Банкетка Nootropic, винный, произведённого компанией ChiedoCover
Банкетка Nootropic, винный
10 оценок
5 390
Товар в корзине. Перейти
Банкетка Nootropic, винный - фото 1Банкетка Nootropic, винный - фото 2Банкетка Nootropic, винный - фото 3Банкетка Nootropic, винный - фото 4
NEW

Банкетка Nootropic, винный

Артикул: CH-084-279
10 оценок
Основные характеристики
  • Длина700 мм
  • Глубина320 мм
  • Высота420 мм
  • Материалвелюр, дерево, массив
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Страйп, велюр Velutto 32, ножки бук
Фотография товара Диван Страйп, велюр Velutto 32, ножки бук от компании ChiedoCover.
Следующий Диван Честер, светло-бежевый, 1600
Фотография товара Диван Честер, светло-бежевый, 1600 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Банкетка незаменимый атрибут интерьера, она несет в себе как декоративную, так и широкую функциональную нагрузку.

Банкетка может использоваться, как:
прикроватная банкетка в изножье кровати, для складывания покрывала перед сном или одежды
банкетка для туалетного столика
банкетка в прихожей, на которую можно присесть и комфортно обуть обувь
посадочные места на маленькой кухне. Вместо кухонного дивана поставьте пару банкеток. Они легко задвигаются под стол и не занимают много места.
банкетка для посетителей торговых центров и магазинов. Разместите ее в примерочной или в торговом зале. На ней можно удобно отдохнуть или положить одежду/сумку
в офисах, салонах красоты, конференц залах, гостиницах и ресторанах. Здесь варианты использования этой чудо мебели безграничны
Обивка в ткани велюр привнесет классические нотки в интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Глубина320 мм
  • Высота420 мм
  • Материалвелюр, дерево, массив
  • Цветбордовый

Параметры упаковки

  • Высота упаковки260 мм
  • Глубина упаковки350 мм
  • Вес упаковки4.60 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Банкетка Бруклин, вельвет синий, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Бруклин, вельвет синий, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99069
40 990 ₽Оптовая цена

Банкетка Бруклин, вельвет синий, серебро

26
В наличии 2 шт.
Фотография товара Банкетка Исэ, белая, рогожка серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Исэ, белая, рогожка серая, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена

Банкетка Исэ, белая, рогожка серая

42
Фотография товара Банкетка прямая Тадмор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка прямая Тадмор, произведённого компанией ChiedoCover
от12 390
Оптовая цена

Банкетка прямая Тадмор

14
Фотография товара Банкетка Gandra, желтый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Gandra, желтый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690
Оптовая цена

Банкетка Gandra, желтый велюр

12
Фотография товара Банкетка Taks, букле, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Taks, букле, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
16 990
Оптовая цена

Банкетка Taks, букле, капучино

26
В наличии 10 шт.
Фотография товара Банкетка Taks, велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Taks, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 490
Оптовая цена

Банкетка Taks, велюр, серый

26
В наличии 44 шт.
Фотография товара Банкетка Terris, двухместная, синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Terris, двухместная, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
10 290

Банкетка Terris, двухместная, синяя

15
New
Фотография товара Банкетка Satori, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Satori, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690

Банкетка Satori, серый

8
New
Фотография товара Банкетка Nootropic, сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Nootropic, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 390

Банкетка Nootropic, сиреневый

5
New
Фотография товара Банкетка Nootropic, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Nootropic, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 390

Банкетка Nootropic, светло-серый

7

С этим товаром покупают

Фотография товара Вешало Tommy для одежды от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешало Tommy для одежды, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Вешало Tommy для одежды

9
Фотография товара Вешалка Лофт-10 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка Лофт-10, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190

Вешалка Лофт-10

30
Настоящее фото товара Вешало Madrid для одежды, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена

Вешало Madrid для одежды

5
Фотография товара Вешалка Mokko от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка Mokko, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490

Вешалка Mokko

48
Фотография товара Вешалка напольная Node мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка напольная Node мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена

Вешалка напольная Node мрамор

47
В наличии 50 шт.
Фотография товара Вешалка напольная Lana от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка напольная Lana, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Вешалка напольная Lana

10
В наличии 11 шт.
Фотография товара Вешалка P2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка P2, произведённого компанией ChiedoCover
8 190

Вешалка P2

9
Фотография товара Вешалка ЛЭП от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка ЛЭП, произведённого компанией ChiedoCover
17 990
Оптовая цена

Вешалка ЛЭП

46
Настоящее фото товара Вешалка-плечики НВП-004 черная, произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Вешалка-плечики НВП-004 черная

9
Фотография товара Вешалка напольная Квадро 2, белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка напольная Квадро 2, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
Оптовая цена

Вешалка напольная Квадро 2, белая

5
В наличии 9 шт.

Другие товары из раздела банкетки

Фотография товара Банкетка Тюдор с ящиком велюр серый paddington 21 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Тюдор с ящиком велюр серый paddington 21, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990

Банкетка Тюдор с ящиком велюр серый paddington 21

36
Фотография товара Пуф Паданг, ледяная лаванда от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Паданг, ледяная лаванда, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Пуф Паданг, ледяная лаванда

45
В наличии 1 шт.
Фотография товара Банкетка Исэ, орех, рогожка зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Исэ, орех, рогожка зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена

Банкетка Исэ, орех, рогожка зеленая

84
Фотография товара Банкетка Исэ, белая, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Исэ, белая, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена

Банкетка Исэ, белая, велюр синий

30
Фотография товара Банкетка лофт Астерия от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка лофт Астерия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990

Банкетка лофт Астерия

72
Фотография товара Банкетка Robela с ящиком, серый шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Robela с ящиком, серый шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от16 390
Оптовая цена

Банкетка Robela с ящиком, серый шенилл

12
Настоящее фото товара Банкетка мягкая, велюр, металл, золото, серая хаки, произведённого компанией ChiedoCover
27 890

Банкетка мягкая, велюр, металл, золото, серая хаки

7
В наличии 7 шт.
Фотография товара Банкетка разборная Loft от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка разборная Loft, произведённого компанией ChiedoCover
3 290

Банкетка разборная Loft

9
New
Фотография товара Банкетка Satori, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Satori, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690

Банкетка Satori, светло-коричневый

5
New
Фотография товара Банкетка Nootropic, охра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Nootropic, охра, произведённого компанией ChiedoCover
5 390

Банкетка Nootropic, охра

9

Товар в корзине

Банкетка Nootropic, винный
Банкетка Nootropic, винный
5 390
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Вешало Tommy для одежды от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешало Tommy для одежды, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Вешало Tommy для одежды

9
Фотография товара Вешалка Лофт-10 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка Лофт-10, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190

Вешалка Лофт-10

30
Настоящее фото товара Вешало Madrid для одежды, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена

Вешало Madrid для одежды

5
Фотография товара Вешалка Mokko от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка Mokko, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490

Вешалка Mokko

48

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности