Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Высота400 мм
- Обивкавелюр Velutto 03
- Материал ножекбук,морилка старинный орех
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Банкетка Мерак, 52 см
Банкетка Мерак, 77 см
Банкетка Мерак, 127 см
Банкетка Мерак, 127*77 см
Банкетка Болейн с ящиком велюр зеленый
Банкетка Болейн с ящиком велюр розовый
Банкетка Aura
Каркас банкетки XX
Банкетка Вострикова, каркас
Каркас банкетки Скай
Стул Хит 20мм - серебро, шенилл красный
Стул Хит 25мм - золото, шенилл темно-бежевый
Стул Halmar dariusz, дуб медовый
Стул Victory, синий
Стул Victory, латте
Обеденный стул Чико, бежевый
Стул Адамс, черный, велюр серый
Диван Chester (Честер) кожаный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый