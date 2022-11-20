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Банкетка Хаттсон, велюр коричневый, ножки бук - фото 1Банкетка Хаттсон, велюр коричневый, ножки бук - фото 2Банкетка Хаттсон, велюр коричневый, ножки бук - фото 3Банкетка Хаттсон, велюр коричневый, ножки бук - фото 4

Банкетка Хаттсон, велюр коричневый, ножки бук

Артикул: CH-050-885
13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Высота400 мм
  • Обивкавелюр Velutto 03
  • Материал ножекбук,морилка старинный орех
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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