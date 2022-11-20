Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1700 мм
- Ширина500 мм
- Длина1500 мм
Вешалка напольная Hook темный орех
Вешалка напольная Hook слоновая кость
Вешалка напольная Just Hang черный
Вешалка напольная Just Hang черный, мрамор
Вешалка напольная Six-ray светлый орех, мрамор
Вешалка напольная Six-ray светлый орех
Вешалка напольная Umbrella светлый орех, мрамор
Вешалка напольная Umbrella светлый орех
Вешалка напольная Sliced ваниль
Вешалка напольная Sliced коричневый муар
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди