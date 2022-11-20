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Банкетка Инсигния, вельвет бежевый, золото - фото 1Банкетка Инсигния, вельвет бежевый, золото - фото 2Банкетка Инсигния, вельвет бежевый, золото - фото 3Банкетка Инсигния, вельвет бежевый, золото - фото 4Банкетка Инсигния, вельвет бежевый, золото - фото 5

Банкетка Инсигния, вельвет бежевый, золото

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Банкетка выполнена из нержавеющей стали, что делает конструкцию прочной и надежной. Обивка сиденья - велюр. Материал обладает особой прочностью и износоустойчивостью, приятный на ощупь, эластичный и теплый.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 102*48*19

Вес брутто: 10,6 кг.

Объем: 0,093

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Основные характеристики

  • Высота460 мм
  • Ширина990 мм
  • Глубина455 мм
  • Вес9 кг
  • Материал каркасасталь
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Цветбежевый, золотой
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1020 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Глубина упаковки190 мм
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Вес упаковки106 кг

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