Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Банкетка Nootropic, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Банкетка Nootropic, зеленый
7 оценок
5 390
Товар в корзине. Перейти
Банкетка Nootropic, зеленый - фото 1Банкетка Nootropic, зеленый - фото 2Банкетка Nootropic, зеленый - фото 3Банкетка Nootropic, зеленый - фото 4
NEW

Банкетка Nootropic, зеленый

Артикул: CH-084-284
7 оценок
Основные характеристики
  • Длина700 мм
  • Глубина320 мм
  • Высота420 мм
  • Материалвелюр, дерево, массив
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Страйп, велюр Velutto 32, ножки бук
Фотография товара Диван Страйп, велюр Velutto 32, ножки бук от компании ChiedoCover.
Следующий Диван Честер, светло-бежевый, 1600
Фотография товара Диван Честер, светло-бежевый, 1600 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Банкетка незаменимый атрибут интерьера, она несет в себе как декоративную, так и широкую функциональную нагрузку.

Банкетка может использоваться, как:
прикроватная банкетка в изножье кровати, для складывания покрывала перед сном или одежды
банкетка для туалетного столика
банкетка в прихожей, на которую можно присесть и комфортно обуть обувь
посадочные места на маленькой кухне. Вместо кухонного дивана поставьте пару банкеток. Они легко задвигаются под стол и не занимают много места.
банкетка для посетителей торговых центров и магазинов. Разместите ее в примерочной или в торговом зале. На ней можно удобно отдохнуть или положить одежду/сумку
в офисах, салонах красоты, конференц залах, гостиницах и ресторанах. Здесь варианты использования этой чудо мебели безграничны
Обивка в ткани велюр привнесет классические нотки в интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Глубина320 мм
  • Высота420 мм
  • Материалвелюр, дерево, массив
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Высота упаковки260 мм
  • Глубина упаковки350 мм
  • Вес упаковки4.60 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Банкетка Инсигния, вельвет бежевый, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Инсигния, вельвет бежевый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99046
45 990 ₽Оптовая цена

Банкетка Инсигния, вельвет бежевый, золото

26
В наличии 20 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Банкетка Адрасман, произведённого компанией ChiedoCover
от20 3909
22 190 ₽Оптовая цена

Банкетка Адрасман

82
Фотография товара Банкетка Исэ, белая, рогожка серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Исэ, белая, рогожка серая, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена

Банкетка Исэ, белая, рогожка серая

42
Распродажа
Фотография товара Банкетка Болейн с ящиком велюр розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Болейн с ящиком велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 79017
19 990 ₽Оптовая цена

Банкетка Болейн с ящиком велюр розовый

26
В наличии 11 шт.
Фотография товара Банкетка лофт Астерия от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка лофт Астерия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990

Банкетка лофт Астерия

72
Фотография товара Банкетка Амадео, бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Амадео, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Банкетка Амадео, бежевая

12
В наличии 8 шт.
Фотография товара Банкетка Taks, велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Taks, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 490
Оптовая цена

Банкетка Taks, велюр, серый

26
В наличии 44 шт.
Фотография товара Банкетка Беттино патина золото / бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Беттино патина золото / бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 890

Банкетка Беттино патина золото / бежевый

11
В наличии 2 шт.
New
Фотография товара Банкетка Satori, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Satori, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690

Банкетка Satori, темно-серый

7
New
Фотография товара Банкетка Nootropic, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Nootropic, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 390

Банкетка Nootropic, фиолетовый

8

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Вешалка-плечики НВП-006, произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Вешалка-плечики НВП-006

5
Настоящее фото товара Стеллаж Malta для лыж из нержавейки, произведённого компанией ChiedoCover
от28 290
Оптовая цена

Стеллаж Malta для лыж из нержавейки

14
Фотография товара Вешалка напольная Forest от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка напольная Forest, произведённого компанией ChiedoCover
2 390

Вешалка напольная Forest

11
Настоящее фото товара Вешалка-плечики ВП-006, произведённого компанией ChiedoCover
от290

Вешалка-плечики ВП-006

9
Настоящее фото товара Панель-вешалка Пирей, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена

Панель-вешалка Пирей

5
Фотография товара Вешалка ЛЭП от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка ЛЭП, произведённого компанией ChiedoCover
17 990
Оптовая цена

Вешалка ЛЭП

46
Фотография товара Антивандальная вешалка Crab от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Антивандальная вешалка Crab, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Антивандальная вешалка Crab

46
Фотография товара Вешалка напольная Clyde чёрный мрамор, чёрный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка напольная Clyde чёрный мрамор, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена

Вешалка напольная Clyde чёрный мрамор, чёрный

13
Настоящее фото товара Вешалка-плечики НВП-004Р, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Вешалка-плечики НВП-004Р

12
Настоящее фото товара Вешалка-плечики с крючком, без перекладины, произведённого компанией ChiedoCover
от90

Вешалка-плечики с крючком, без перекладины

9

Другие товары из раздела банкетки

Настоящее фото товара Банкетка Б-3, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Банкетка Б-3

30
Фотография товара Банкетка Эйти, бежевый / коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Эйти, бежевый / коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
120 590
Оптовая цена

Банкетка Эйти, бежевый / коричневый

43
Фотография товара Банкетка Лофт 3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Лофт 3, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790

Банкетка Лофт 3

39
Фотография товара Банкетка лофт Фрайди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка лофт Фрайди, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690

Банкетка лофт Фрайди

37
Фотография товара Банкетка Исэ, сосна, рогожка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Исэ, сосна, рогожка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена

Банкетка Исэ, сосна, рогожка черная

79
Фотография товара Банкетка Б46, жаккард Вояж изумруд, каркас RAL 9005 черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Б46, жаккард Вояж изумруд, каркас RAL 9005 черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890

Банкетка Б46, жаккард Вояж изумруд, каркас RAL 9005 черный

10
Распродажа
Настоящее фото товара Банкетка Сторми с ящиком, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 99026
11 990 ₽Оптовая цена

Банкетка Сторми с ящиком, темно-серый

26
В наличии 73 шт.
Фотография товара Банкетка Кларк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Кларк, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена

Банкетка Кларк

10
Фотография товара Банкетка разборная Loft от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка разборная Loft, произведённого компанией ChiedoCover
3 290

Банкетка разборная Loft

9
New
Фотография товара Банкетка Nootropic, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Nootropic, синий, произведённого компанией ChiedoCover
5 390

Банкетка Nootropic, синий

15

Товар в корзине

Банкетка Nootropic, зеленый
Банкетка Nootropic, зеленый
5 390
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Вешалка-плечики НВП-006, произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Вешалка-плечики НВП-006

5
Настоящее фото товара Стеллаж Malta для лыж из нержавейки, произведённого компанией ChiedoCover
от28 290
Оптовая цена

Стеллаж Malta для лыж из нержавейки

14
Фотография товара Вешалка напольная Forest от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка напольная Forest, произведённого компанией ChiedoCover
2 390

Вешалка напольная Forest

11
Настоящее фото товара Вешалка-плечики ВП-006, произведённого компанией ChiedoCover
от290

Вешалка-плечики ВП-006

9

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности