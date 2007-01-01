Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Банкетка Nootropic, оливковый
Банкетка Nootropic, оливковый
15 оценок
5 390
Банкетка Nootropic, оливковый - фото 1Банкетка Nootropic, оливковый - фото 2Банкетка Nootropic, оливковый - фото 3Банкетка Nootropic, оливковый - фото 4
Банкетка Nootropic, оливковый

Артикул: CH-084-282
15 оценок
Основные характеристики
  • Длина700 мм
  • Глубина320 мм
  • Высота420 мм
  • Материалвелюр, дерево, массив
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Банкетка незаменимый атрибут интерьера, она несет в себе как декоративную, так и широкую функциональную нагрузку.

Банкетка может использоваться, как:
прикроватная банкетка в изножье кровати, для складывания покрывала перед сном или одежды
банкетка для туалетного столика
банкетка в прихожей, на которую можно присесть и комфортно обуть обувь
посадочные места на маленькой кухне. Вместо кухонного дивана поставьте пару банкеток. Они легко задвигаются под стол и не занимают много места.
банкетка для посетителей торговых центров и магазинов. Разместите ее в примерочной или в торговом зале. На ней можно удобно отдохнуть или положить одежду/сумку
в офисах, салонах красоты, конференц залах, гостиницах и ресторанах. Здесь варианты использования этой чудо мебели безграничны
Обивка в ткани велюр привнесет классические нотки в интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  Длина700 мм
  Глубина320 мм
  Высота420 мм
  Материалвелюр, дерево, массив
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Высота упаковки260 мм
  • Глубина упаковки350 мм
  • Вес упаковки4.60 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
